Matkapla duvarı delen hırsızlar, kuyumcudan 23 kilo altın çaldı

Erzurum'da Gürbüz Payveren'e ait kuyumcu dükkanının duvarını matkap ve kesici aletle delip, içeri giren şüpheliler 23 kilo altın çaldı. Payveren, "Benden önce komşumu silahla vurdular. Daha önce yine başka bir komşumu soydular. Çarşımızda mobese kamerası yok. Olsaydı; hiç olmazsa bize bunu yapan insanlar yakalanırdı" dedi.

Tarihi Taşmağazalar semtinde kuyumculuk yapan Gürbüz Payveren, dün sabah dükkanına gidip, elektrikli kepengi açmayınca usta çağırdı. Usta kepengi açtı, ancak elektrik olmadığını fark etti.

DÜKKANIN DUVARINI DELMİŞLER

Dükkana giren Payveren, elektriğin içeriden kesilip, iş yerinin soyulduğunu anlayınca polise haber verdi. İncelemede; dükkan duvarının delindiği, 23 kilo altının çalındığı ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazının da götürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"HER ŞEYİMİ ALIP GİTMİŞLER"

30 yıldır Taşmağazalar'da esnaflık yaptığını belirten Gürbüz Payveren, "Dükkanın kepengini açmaya çalıştım, açılmadı. Kepenk ustasını çağırdım. Elektriğin olmadığını söyledi. Bayram tatilini fırsat bilmişler. Elektriklerimizi kesmişler, kesince de kameralarımız, alarm sistemimiz devre dışı kalmış. Buraya yan taraftaki komşunun dükkanının arkasından duvarı delerek gelmiş, girmişler. Matkap ve kesici alet kullanmışlar. Kamera kayıt cihazını almış, diğer kameraları kırmış, her şeyimi almış gitmişler. Yaklaşık 23 kilo civarında altınımızı çaldılar." dedi.

"ÇARŞIMIZDA MOBESE KAMERASI YOK"

Dükkanları gören mobese kameralarının olmadığını söyleyen Payveren, "Benden önce komşumu silahla vurdular. Daha önce yine başka bir komşumu soydular. Çarşımızda MOBESE kamerası yok. MOBESE koyulmuş olsaydı; hiç olmazsa bize bunu yapan insanlar yakalanırdı" ifadelerini kullandı.