Düşerek Sıkışan Balıkçı İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde balıkçı barınağında balık tutmak isterken düşerek beton blokların arasına sıkışan Yaşar Baykal, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesi balıkçı barınağında meydana geldi. Balık tutmak için barınağa giden Yaşar Baykal, olta atmaya çalışırken ayağı kayıp 20 tonluk beton blokların arasına düştü. Sıkışan balıkçının feryadını duyan arkadaşları önce yardım etmeye çalışsa da başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Baykal'ı sıkıştığı yerden kurtardıktan sonra 4 metrelik duvardan halatla bulunduğu yerden indirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Baykal, Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde Baykal'ın ayağının kırıldığı belirlenirken, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.