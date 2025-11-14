Düşen uçakta şehit olan 2 askerin cenazesi Bursa'ya getirildi (2)
4 AY SONRA BABA OLACAKTIŞehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39) için, Yenişehir Aydınlar Camii'nde tören düzenlendi.
Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39) için, Yenişehir Aydınlar Camii'nde tören düzenlendi. 3 yıl önce hayatını Dişhekimi Göknur Öztürk Uslu ile birleştiren Şehit Binbaşı Uslu, 4 ay sonra baba olacaktı. Şehidin babası Ahmet Uslu, cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, kılınan namazın ardından Yenişehir Kent Mezarlığı içindeki şehitlikte toprağa verildi.
Mehmet İNAN-Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel