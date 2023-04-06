Duruşma sonrası adliye önünde bıçaklı kavga

BURSA'da gece kulübünde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin açılan davanın duruşması sonrası adliye önünde iki grup arasında yine kavga çıktı.

BURSA'da gece kulübünde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin açılan davanın duruşması sonrası adliye önünde iki grup arasında yine kavga çıktı. 1 kişinin bıçakla yaralandığı, 7 kişinin gözaltına alındığı kavga ve polisin taraflara müdahalesi görüntülendi.

Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde 20 Ocak 2022 tarihinde çıkan kavgada Suat A. (29) ile kardeşi Fırat A. (25) tabanca ile vurularak, iş yeri çalışanı Vedat Ö. (28) ve işletme sahibinin kardeşi Cengiz H. (46) de keser ve sopayla yaralandı. Olayın ardından aralarında yaralananların da olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Mahkeme çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga ve polisin taraflara müdahalesi görüntülenirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.