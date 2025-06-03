Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, yerel itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.
Dursunbey ilçesi Adaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale sonucu, yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel