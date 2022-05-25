Dursun Aktaş: "Kızılay, Yandaşların Atm'sine Çevrilerek, Muhtaç Durumdaki Vatandaşlarımızın Hakkı Gasp Edilmiştir" - Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Partili milletvekillerinin Kızılay'ın para akışının araştırılması için verdiği araştırma önergesi görüşüldü. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Aktaş, toplanan yardım paralarıyla ilgili usulsüzlük iddiaları nedeniyle artık milletin Kızılay'a güvenmediğini belirterek, "İyilik için kurulan Kızılay gibi kurumların bile yandaşların ATM'sine çevrilerek muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın hakkının gasp edildiği bu durumu milletimiz adına araştırmak her bir milletvekilinin boynunun borcudur" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, dün İYİ Parti'nin Kayseri Milletvekili Dursun Aktaş ve 19 milletvekilinin Kızılay'ın para akışıyla ilgili verdiği araştırma önergesinin öncelikle ele alınmasına ilişkin grup önerisi görüşüldü. İYİ Parti grubu adına söz alan Ataş, şunları söyledi:

"KIZILAY'IN YENİDEN MİLLETİMİZ NEZDİNDE GÜVEN KAZANMASINI İSTİYORUZ"

"Kızılay'ın Elazığ depremiyle başlayan sürekli maddi yardım talebi, Ensar Vakfı'na yapılan bağışa aracılık etmesi, üst üste usulsüzlük iddiaları ve son genel kurulda yaşananlar Kızılay'ı gündemden düşmeyen ve sürekli yıpranan bir kurum haline getirmiştir. Biz, Kızılay'ın daha fazla yıpranmasını değil, tam aksine mevcut durumun ve iddiaların araştırılmasını, bu iddiaların gerçekliği halinde ise ilgili kişilere yaptırım uygulanarak Kızılay'ın yeniden milletimiz nezdinde güven kazanmasını istiyoruz.

"YANDAŞ VAKIFLARA VERGİSİZ PARA TRANSFERİNDE KIZILAY ARACI OLARAK KULLANILMIŞ, VERGİ KAÇIRILMIŞ"

Özellikle Elazığ depremi esnasında Kızılay Başkanı Twitter üzerinden para yardımı istemiş, milletimiz haklı olarak '1999 depreminden bu yana deprem vergisi ödüyoruz, bu vergiler ne oldu?' diye sormuş, Kızılay Başkanı ise attığı tweetini silmiş, bu soruyu soranlara ise hemen soruşturma başlatılmıştır. Elazığ depreminden sonra ise Başkentgaz'ın 2017'de Kızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yaptığı ancak bağışı 'çocuk istismarı' iddialarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na transfer etmesi koşuluyla yaptığı ortaya çıkmıştır. Peki, bu neden yapıldı? Çünkü Kızılay'a yapılan bağışların yüzde 100'ü vergiden muaf yani yandaş vakıflara vergisiz para transferinde Kızılay aracı olarak kullanılmış, kısaca vergi kaçırılmıştı. Bu iddia Kızılay Başkanı tarafından kabul edilmiş ancak milletin aklıyla alay eder gibi 'Bu vergi kaçırmak değil, vergiden kaçınmak' diye savunmuştu. Şimdi, sormak istiyoruz: Bu şekilde başka kimler Kızılay'ı bir banka gibi kullanıp vergisiz para transferi yapmıştır?

"MİLLETİMİZ KIZILAY'A ARTIK GÜVENMEMEKTE, MAL VE PARA BAĞIŞLARI DA SÜREKLİ DÜŞMEKTEDİR"

Toplanan paraların akıbetinin ne olduğu konusunda kamuoyuna ve kendi genel kuruluna tatmin edici bir bilgi sunmayan Kızılay yönetimi, son genel kurulda yurt içi ve yurt dışı tüm varlıkların satış yetkisini almıştır. Ayrıca, zaman bahane edilerek bilanço ve raporlar dahi okunmadan yönetim ve denetim kurulları ibra edilmiştir. Kızılay'ın iktidara yakın vakıf ve derneklere para aktardığı ortadayken, sadece birkaç ay içinde 200'ün üzerinde mülkü satışa çıkarmışken tüm mal varlıkları için satış yetkisi alması, raporlar okutulmadan yönetimin ibra edilmesi gibi olaylar kabul edilemez bir durumdur. Tüm bu nedenlerden dolayı milletimiz Kızılay'a artık güvenmemekte, mal ve para bağışları da sürekli düşmektedir. 2019'da 216 bin 21 kişi olan kök hücre bağışçı adayı 2021'de 87 bin 267'ye kadar düşmüştür. 2021'de, 2019'a göre 57 bin 545 ünite daha az kan bağışı olmuştur.

"KIZILAY, YANDAŞLARIN ATM'SİNE ÇEVRİLEREK, MUHTAÇ DURUMDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN HAKKI GASP EDİLMİŞTİR"

Biz, milletimizin yardım amacıyla verdiği paraların da garibanın hakkı olan yardımların da takipçisiyiz. Bu nedenle, iyilik için kurulan Kızılay gibi kurumların bile yandaşların ATM'sine çevrilerek muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın hakkının gasp edildiği bu durumu milletimiz adına araştırmak her bir milletvekilinin boynunun borcudur."