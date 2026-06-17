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İletişim Başkanı Duran'dan Avrupa Parlamentosunun 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkındaki raporunu ideolojik ve çarpıtılmış bilgilerle hazırlandığı gerekçesiyle reddettiklerini, raporda Mavi Vatan, Kıbrıs ve yargıya yönelik ifadeleri kabul etmediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Avrupa Parlamentosunun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosunun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Raporda yer alan 'mavi vatan'a ilişkin dayanaksız ve hakkaniyetsiz değerlendirmeler, Yunanistan'ın maksimalist taleplerine verilen destek ve Kıbrıs meselesindeki yanlı tutum, raporun ne denli taraflı hazırlandığını açıkça göstermektedir. Terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerine alan açan bu anlayışın, yapıcı diyaloğa değil, ayrışmaya hizmet ettiği açıktır.

Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanı'mız Sayın Akın Gürlek'i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürütmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin, ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi saikler yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır."

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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