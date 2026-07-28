Haberler

Ehliyetsiz Sürücüden Polise Kaçış: 280 Bin Lira Ceza

Ehliyetsiz Sürücüden Polise Kaçış: 280 Bin Lira Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü M.Ö. (18), 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Sürücüye ve ruhsat sahibine toplam 280 bin lira ceza kesilirken, kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BURDUR'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ile ruhsat sahibine toplam 280 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün kaçışı ile polisin takip anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur merkezde dün saat 21.00 sıralarında 07 BKE 605 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine aracın peşine düşen polis, yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından otomobili Çayboyu'nda durdurdu. İncelemede, otomobil sürücüsü M.Ö.'nün (18) ehliyetsiz olduğu belirlendi. M.Ö.'ye 'Dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin, 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan 40 bin, ruhsat sahibine de 40 bin lira olmak üzere toplam 280 bin lira ceza uygulandı. Otomobil, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Diğer yandan otomobil sürücüsünün Hatip Hoca Kavşağı'nda polisten kaçışı ve ekiplerin takip anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı

Yeni dönem başlıyor! 39 ilçe kaymakamına okullar için talimat gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuncay Sonel'in mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı

Mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

İran'a saldırdıktan sonra ABD'ye gitti: Zelenski'nin planı ne?

İran'a saldırıp ABD'ye gitti: En önemli önceliği bakın neymiş
Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu

Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu
Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

Gece yarısı kavgaya tutuştular, geriye sadece kapı kolu ve saat kaldı
Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket

Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket