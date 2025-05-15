Dünyanın İlk Tank Dizisi Siyah Bere'nin Galası Yapıldı.

Dünyanın İlk Tank Dizisi Siyah Bere'nin Galası Yapıldı.
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk askerinin cesaretini, savaşçı ruhunu, dostluklarını ve zorlu koşullara rağmen kaybetmedikleri insani yönlerini konu alan dünyanın ilk tank dizisi Siyah Bere'nin galası yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Vatanı uğruna canını feda eden Mehmetçiğimizin kahramanlık hikayelerini anlatmayı bir borç biliyoruz" derken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de dizinin çok başarılı olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Türk askerinin cesaretini, savaşçı ruhunu, dostluklarını ve zorlu koşullara rağmen kaybetmedikleri insani yönlerini konu alan dünyanın ilk tank dizisi Siyah Bere'nin galası yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Vatanı uğruna canını feda eden Mehmetçiğimizin kahramanlık hikayelerini anlatmayı bir borç biliyoruz" derken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de dizinin çok başarılı olduğunu ifade etti.

TRT'nin yeni dizisi Siyah Bere'nin galası, Milli Savunma Bakanlığında düzenlendi. Galaya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dizinin oyuncuları, askerler ve gazeteciler katıldı.

Gala programı, şehitler için bulunulan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Siyah Bere dizisinin ilk bölümü izleyicilere sunuldu.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, galada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak, vatanı uğruna canını feda eden Mehmetçiğimizin kahramanlık hikayelerini anlatmayı bir borç biliyoruz. Şehitlerimize ve yiğit gazilerimize karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Bu bilinçle hazırladığımız Siyah Bere dizisi, sınır ötesi bir operasyonda görev yapan dört tankçı askerimizin cesaretini ve fedakarlığını konu alıyor. Belki de dünyanın ilk tankçı dizisi olan bu yapım, Türkiye'nin yalnızca kendi sınırları içinde değil, adalet ve merhameti gittiği her yere taşıyan bir ülke olduğunu vurguluyor. Türk askeri, ayak bastığı yere umut ve güven götüren bir asker. Bu dizi, o kahramanlığa bir vefa duruşudur. Siyah Bere, küresel izleyiciyle de buluşacak. Bu da hem kahramanlık hikayelerimizi dünyaya anlatmak hem de kamu yayıncılığı sorumluluğumuzu yerine getirmek açısından önemli bir adım. Yapımda emeği geçen yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncular ve tüm set ekibine teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Eminim halkımız da büyük bir ilgiyle takip edecek"

Milli Savunma Bakanı Güler de dünyanın risk ve tehditlerin arttığı kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin huzuru ve ülkenin güvenliği için gece gündüz demeden görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Güler, Türk ordusunun "savaş meydanlarının şövalyesi" olarak yüksek teknolojiye sahip sistemlerle donatıldığını belirterek, "Türk tankçısı, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirerek milli gururumuz olmuştur. Mehmetçiğin cesareti, özverisi, kararlılığı ve insani yönü doğru aktarılmalıdır" dedi.

Televizyon, dizi ve sinema sektörünün bu noktada büyük sorumluluğu olduğunu dile getiren Güler, TRT'nin bu sorumluluğu Siyah Bere dizisiyle başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Dizinin yalnızca bir televizyon yapımı değil, aynı zamanda Mehmetçiğin karakterini ve mücadelesini yansıtan önemli bir eser olduğunu söyleyen Güler, "Siyah Bere'nin senaryosu, çekim tekniği ve oyunculuklarıyla çok başarılı olduğunu gördük. Eminim halkımız da büyük bir ilgiyle takip edecek. TRT Genel Müdürü Sobacı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ardından oyuncular sahneye davet edilerek toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi

Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti

Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için böyle dans etti
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.