Dünyanın En Uzun Otoyol Tüneli Yıl Sonunda Çin'in Xinjiang Bölgesinde Açılacak
Dünyanın en uzun otoyol tüneli olan Tianshan Shengli Tüneli, bu yılın sonunda trafiğe açılacak. 22,13 kilometrelik tünel, seyahat süresini önemli ölçüde kısaltarak Urumqi ile Korla arasını 7 saatten 3 saate indirecek.
Tianshan Shengli Tüneli'nden görüntüler
Dünyanın en uzun otoyol tüneli olan Tianshan Shengli Tüneli, bu yılın sonunda trafiğe açılacak. Tünel, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güney ve kuzey kısımlarını birbirine bağlayan yeni bir kestirme yol sağlayacak.
22,13 kilometrelik tünel, Tianshan Dağları'nın orta kesimini geçmek için gereken birkaç saatlik süreyi yaklaşık 20 dakikaya indirecek.
Tünel faaliyete geçtiğinde, Tianshan Dağları'nın kuzeyindeki Xinjiang'ın merkezi Urumqi'den Tianshan Dağları'nın güneyindeki Korla'ya seyahat süresi 7 saatten yaklaşık 3 saate kısalacak.
