Üye Girişi
Haberler

Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen, Dubai'de Gökdelen Ziyareti Yaptı

Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen, Dubai'de Gökdelen Ziyareti Yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'den Sultan Kösen, 2.51 metrelik boyuyla Dubai'de Burc Halife'yi ziyaret etti ve çöl safarisi yaptı. Dünyanın en uzun adamı unvanına sahip Kösen, 128 ülkeye seyahat ederek ülkesini temsil ediyor.

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde dünyanın en yüksek gökdelenini ziyaret etti, çöl safarisi yaptı.

Derik ilçesi Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekorunu 15 yıldır koruyan Kösen, ülkesini dünyanın farklı bölgelerinde temsil etmeyi sürdürüyor.

Bugüne kadar 128 ülkeye 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştiren Kösen'in son durağı Dubai oldu.

13 Eylül'de gittiği Dubai'de takım elbiseyle başladığı gezisini Arap erkeklere özgü geleneksel beyaz giysiyle sürdüren Sultan Kösen, BAE'nin 160 katlı sembol binası ve 828 metreyle dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife'yi ziyaret etti.

Dubai'de büyük ilgi gören "dev adam", kenti gezmeye gelenleri Türkiye'ye davet etti.

Kösen, Dubai'de ATV ile çölde safari yaptı, gezi boyunca hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Sultan Kösen Magazin mardin Güncel Kültür Dubai Yaşam Çöl

Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki

 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı

Ankara'dan havalanan uçak, iniş sırasında çamura saplandı
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir? Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya öldü mü? HAFTA SONU HAVA DURUMU 21-22 EYLÜL | Hafta sonu yağmur var mı? İl il hava durumu raporu! Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });