Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, Derik zeytininin hasadına katıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan üretilen Derik zeytininin hasadı, dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen'in katılımıyla başladı. Kösen, "Boy uzatmak isteyenler Derik zeytini tüketsin" dedi.

Kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan üretilen, 2019'da İngiltere'de düzenlenen Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışması'nda altın ve 2020 yılında Londra'da düzenlenen Uluslararası Kalite Yarışması'nda bronz, Japon Prize Uluslararası Yarışması'nda da zeytinyağının gümüş ödül aldığı Derik zeytininin hasadı için tören düzenlendi.

Törene Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Evren Çakır, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nevaf Kalkan, İlçe Emniyet Müdürü Serdal Akgün, 2 metre 51 santimetre boyuyla 'Dünyanın en uzun adamı' unvanına sahip Sultan Kösen ve üreticiler katıldı. Zeytin üreticileri ile bir araya gelen Kaymakam Evren Çakır, 15 bin dekar alana ekili 500 bin ağaçta hasat işlemlerinin başladığını belirterek, "Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bizim 500 bin ağaç bandımız, 15 bin dekarlık bir üretim alanımız söz konusu. Üreticimizin 2 bin rekolteye ulaştığı bir dönemdeyiz. İnşallah üreticimizin yüzü güler. Onlara hayırlı kazançlar diliyoruz. Son dönemde yakın coğrafyamızda yaşanan bir savaş söz konusu ve bu savaşın yaşattığı acılar var. Özellikle de zeytinin de barışı temsil eden bir tarafı var. Biz Derik ilçemizdeki 'Halhali' türü zeytinimizin olduğu bu alanda dünyaya, zeytin dalını uzatmak istiyoruz. Lütfen barış olsun istiyoruz. Bu acıların da son bulmasını temenni ediyoruz. Oradaki tüm kardeşlerimizi de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

'BOY UZATMAK İSTEYENLER DERİK ZEYTİNİ TÜKETSİN'

Üreticilere hasadın hayırlı olmasını dileyen, 'dünyanın en uzun adamı' unvanına sahip Sultan Kösen de boy uzatmak isteyenlerin Derik zeytinini tüketmesi gerektiğini ifade ederek, "Bugün Derik zeytini toplamak kısmet oldu. İnşallah yeriz, zeytinyağını da içeriz. Hepsi şifadır. Boy uzatmak isteyenler Derik zeytini tüketsin, Derik zeytinyağını da vücutlarına sürsünler. Bin derde devadır. Tadı da rengi de yağı da çok güzel ve doğal" diye konuştu.

'2 BİN 100 TON REKOLTE BEKLİYORUZ'

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nevaf Kalkan ise bu yıl 2 bin 100 ton rekolte beklediklerini ifade ederek, "Ülkede zeytinlerimizin çoğu sofralık olarak tüketiliyor. Sofralık tüketilmeyeni zeytinyağı olarak tüketiyoruz. Geçen sene 3 bin ton civarında bir rekolteydi, bu sene 2 bin 100 ton rekolte bekliyoruz. 15 bin dekarlık zeytin alanımız var ancak bunların çoğu genç yaşta. Son 2 yılda 250 bin adet fidan dağıtımı yapıldı, önümüzdeki 5-6 yılda yüksek bir rakamı elde etmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz bir milyon fidan dikmek ve bunun yanında 5 bin ton üretim yapmak" dedi.

Üreticilerden Diyar Ufak, satışlarının iyi olduğunu belirterek, "Sabahın erken saatlerinde geliyoruz, zeytinlerimizi toparlıyoruz. Sonrasında da eleğe vurup, çuvallara koyup satıyoruz. Zeytinler bu sene gayet iyi, verimimiz var. Zeytinler zaten Londra'da birinci seçilmiş, o yüzden zaten kalitesi belli. Gayet memnun herkes. Her yerden siparişimiz geliyor, gayet iyi yapıyoruz" diye konuştu.