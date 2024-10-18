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Dünyanın En Güçlü Yüzer Rüzgar Türbini Yancheng'de Üretildi

Dünyanın En Güçlü Yüzer Rüzgar Türbini Yancheng'de Üretildi
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Çin'in Yancheng şehrinde, CRRC Limited Şirketi tarafından geliştirilen 20 megavatlık yüzer açık deniz rüzgar türbini, yıllık 62 milyon kilovat-saat elektrik üretebilecek kapasiteye sahip. Bu türbin ile birlikte yaklaşık 37.000 hane enerji ihtiyacını karşılayacak ve önemli miktarda kömür ve karbondioksit tasarrufu sağlanacak.

ÇEKİM TARİHİ: 10 Ekim 2024

1. Yancheng'deki açık deniz rüzgar türbinin çeşitli görüntüleri

2. CRRC Limited Şirketi'ne ait fabrikanın çeşitli görüntüleri

Çin tarafından bağımsız olarak geliştirilen 20 megavatlık, dünyanın en güçlü yüzer açık deniz rüzgar türbini, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yancheng şehrinde üretim hattından çıktı.

Rüzgar türbininin üreticisi CRRC Limited Şirketi'nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, yılda 62 milyon kilovat-saat elektrik üretebilecek olan türbin sayesinde yaklaşık 37.000 haneye enerji temin edilebilecek.

Böylelikle 25.000 ton kömür tasarrufu sağlanırken, karbondioksit emisyonları da 62.000 ton azaltılacak.

İstikrarlı çalışmayı garanti altına almak için çok sayıda akıllı kontrol ve algılama teknolojisiyle donatılmış olan rüzgar türbini, gerçek zamanlı izleme gerçekleştirebiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanjing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Deniz Rüzgar Teknoloji Güncel Enerji Çevre

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