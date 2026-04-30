Dünyada nisan ayında birçok sıra dışı ve tuhaf olay basına yansıdı

ABD'de uçakta dünyaya gelen bebekten, Japonya'da açık artırmada en yüksek fiyata satın alınarak Guinness Dünya Rekoru'nu kıran ton balığına, nisanda çok sayıda sıra dışı olay yaşandı.

Dünyada pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra farklı ülkelerde insanları bazen şaşırtan, bazen de güldüren sıra dışı ve tuhaf olaylar yaşanıyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde nisanda kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

Ton balığı, Guinness rekoru getirdi

Japonya'nın Aomori bölgesinin Oma açıklarında avlanan 243 kilogram ağırlığındaki ton balığı, Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı'nda satışa sunuldu.

Sushizanmai suşi restoran zincirini işleten Kiyomura şirketi, yılın 5 Ocak'taki ilk açık artırmasında en yüksek teklifi vererek 510,3 milyon yene (3,2 milyon dolar) balığı satın aldı.

Ton balığı, Sushizanmai'nin Tsukiji bölgesindeki ana restoranda kesilerek zincirin Japonya genelindeki şubelerinde servis edildi.

Gerekli incelemelerin ardından Kiyomura şirketi, açık artırmada en yüksek fiyata satın alınan ton balığıyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırmış oldu.

Uçakta dünyaya gelen "kaçak yolcu"

Amerikan hava yolu şirketi Delta Air Lines ile Atlanta'dan Portland'a giden 153 yolcu, havadayken ilginç bir acil durumla karşılaştı.

Doğum için ailesinin yanına seyahat eden Ashley Blair'in, planlanandan 2 hafta önce sancılarının başlamasıyla, uçakta bulunan 2 acil sağlık görevlisi devreye girdi.

Yolculardan ödünç aldıkları battaniyeleri kullanan ve göbek bağını ayakkabı bağcığıyla kesen sağlık görevlileri, anne ve bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi.

Bebeğin dünyaya gelmesinin ardından, 153 kişiyle havalanan uçaktaki yolcu sayısı 154'e yükselmiş oldu.

1 milyon avro değerindeki Picasso eserine 100 avroya sahip oldu

Merkezi Fransa'da bulunan Alzheimer Araştırma Vakfı, Alzheimer hastalığı araştırmalarının yararına çekiliş düzenledi.

"100 avroya 1 Picasso" başlıklı çekilişte, katılımcılara Picasso'nun 1 milyon avro değerindeki "Head of a Woman" (Bir Kadının Başı) eserinin verileceği duyuruldu. Çekiliş kapsamında 120 bin bilet, 100 avroya dünya genelinde çevrim içi satışa sunuldu.

Başkent Paris'te düzenlenen etkinlikte çekilişin kazananı, Paris'te yaşayan Ari Hodara, satın aldığı 100 avroluk biletle çekilişe konu olan Picasso eserinin yeni sahibi oldu.

Çekiliş kapsamında biletlerin satışından elde edilen gelirin, Alzheimer Araştırma Vakfına bağışlanacağı bildirildi.

Escobar'a ait su aygırlarına umut ışığı

Hint milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani, Kolombiya'da ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait olduğu bilinen ve Kolombiya'da durumları tartışmalı hale gelen su aygırları için harekete geçti.

Kolombiya'nın onay verdiği itlaf planının tekrar gözden geçirilmesi çağrısı yapan Ambani, yaklaşık 80 su aygırının, sahibi olduğu yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi Vantara'ya taşınarak korunmasını teklif etti.

Kolombiya hükümetine ayrıntılı bir plan sunduğunu belirten Ambani, hayvanların güvenli ve bilimsel yöntemlerle Hindistan'a nakledilerek kalıcı bir yaşam alanına yerleştirilmesini istedi.