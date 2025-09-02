Dünyada ağustos ayında birçok sıra dışı ve tuhaf olay basına yansıdı

Yırtıcıları beslemek için evcil hayvan bağışı çağrısı yapan hayvanat bahçesinden, bir evin yüzme havuzunda sıkışıp kalan ata kadar ağustos ayında birçok "tuhaf" olay dünya basınında yer aldı.

Dünyada pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra farklı ülkelerde insanları bazen şaşırtan bazen de güldüren sıra dışı ve "tuhaf" olaylar yaşanıyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde ağustosta kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

Kaçak at yüzme havuzunda mahsur kaldı

ABD'nin Nevada eyaletinde hayvan hizmetleri yetkilileri, bölgedeki bir evin yüzme havuzunda sıkışıp kalan atla ilgili ihbar aldı.

İtfaiye ekipleriyle olay yerine giden yetkililer, evin bahçesine giren atın yüzme havuzunun üzerindeki brandayı fark etmeyerek suya düştüğünü belirtti.

Havuzda mahsur şekilde buldukları ata müdahale eden ekipler, "At çok yorgundu ve havuzda yan yatıyordu. Kurtarma ekipleri boğulmasını önlemek için başını suyun üzerinde tutuyordu, bu nedenle zaman çok önemliydi." dedi.

Yetkililer, kurtardıkları atı ve çevrede dolaştığı tespit edilen bir başka atı sahiplerine teslim etti.

2. Dünya Savaşı sırasında Hollanda'da çalınan tablo Arjantin'de ev ilanında fark edildi

Arjantinli bir emlakçının internet sitesindeki ev ilanında İtalyan ressam Giuseppe Vittore Ghislandi'nin kaybolan "Bir Hanımefendinin Portresi" adlı eseri tespit edildi.

İlanda, Arjantin'in Mar del Plata kasabasındaki evin duvarında asılı olan tablonun daha sonra 3 boyutlu görüntülerde kaldırıldığı görüldü.

Hollanda'da hükümetin kültürel miras biriminde çalışan araştırmacılar, 2. Dünya Savaşı sırasında Hollanda'dan çalınan tablonun "orijinalliğini sorgulamaya gerek olmadığını" ancak eserin bulunmasının ardından incelemeler sonucu doğrulama yapılabileceğini belirtti.

Olayın ardından Arjantin polisi, çalınmasından 80 yılı aşkın süre sonra tespit edilen tabloyu bulmak için ilandaki eve baskın düzenledi.

Polisin baskın sırasında sanat eserini bulamadığı ancak soruşturmaya faydalı olabilecek silah ve oyma işi gibi bazı eşyaları ele geçirdiği belirtilirken, "eseri saklama ve kaçakçılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Dünyanın "en çirkin" köpeği

ABD'de Petunia isimli köpek, California eyaletindeki Sonoma County Fuarı'nda düzenlenen "Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması"nda birinci seçildi.

Kısa bacakları ve buruşuk suratıyla dikkatleri çeken 2 yaşındaki İngiliz-Fransız bulldog kırması Petunia ve sahibi, 5 bin dolarlık ödüle layık görüldü.

Petunia'nın zaferine ilgi gösteren sosyal medya kullanıcıları, "çirkin ama çok sevimli" yorumunu yaptı.

Katılımcılarının büyük çoğunluğunu barınaklardan ve üretim çiftliklerinden kurtarılmış köpeklerin oluşturduğu etkinliğin organizatörleri, yarışmanın yaklaşık 50 yıldır düzenlendiğini söyledi.

Danimarka'daki hayvanat bahçesinden "yırtıcıları beslemek için evcil hayvan bağışı" çağrısı

Danimarka'nın Aalborg kentinde bir hayvanat bahçesi, Avrupa vaşağı gibi bazı yırtıcıları beslemek için "evcil hayvan bağışlarını" kabul edeceklerini duyurdu.

Hayvanat bahçesinin ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan duyuruda, halka "küçük evcil hayvan" olarak tanımlanan tavuk, tavşan ve gine domuzu gibi canlıların yanı sıra canlı at bağışında bulunmaları çağrısı yapıldı.

"Bağışlanan hayvanların" eğitimli personel tarafından "nazikçe uyutulacağı" ve ardından yiyecek olarak kullanılacağı vurgulanan duyuruda, "Böylece hiçbir şey israf olmaz ve yırtıcı hayvanlarımızın doğal davranışlarını, beslenmesini ve refahını sağlarız." ifadesi yer aldı.

Duyuruda, 147 santimetreden kısa ve sağlıklı atların hayvanat bahçesine bağışlanması durumunda atın değeri üzerinden sahibine vergi indirimi sağlanabileceği de aktarıldı.

Hayvanat bahçesinin bu duyurusu halkın tepkisine yol açtı.

Maymun beynini taklit eden bilgisayar

Çin'deki Zhejiang Üniversitesi Beyin Zeka Laboratuvarı araştırmacıları, makak maymununun beynini taklit edebilen "Darwin Monkey (Darwin Maymunu)" isimli bilgisayar geliştirdi.

Bilgisayara yapay zeka uygulamaları da yükleyen araştırmacılar, ürünün mantıksal çıkarım, içerik üretimi ve matematik problemi çözme gibi görevleri yerine getirebildiğini tespit etti.

Üçüncü nesil beyin benzeri bir bilgisayar teknolojisiyle üretilen ürün, gelişmiş düşünme yetilerini görme, duyma, dil ve öğrenme fonksiyonlarıyla birleştiren ilk beyin benzeri bilgisayar olma özelliği taşıyor.

Tatlı düşkünü ayı, dondurma dükkanına girdi

California'da bir ayı, Lake Tahoe bölgesindeki tatil kasabasında bulunan dondurma dükkanına girdi.

El Dorado County Şerif Ofisi, ayının dükkandaki görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Paylaşımda, sabahın erken saatlerinde dükkana girerek tezgahın arkasına geçen ayının dondurma yediği anlar yer aldı.

"Memurlar, dükkanın tezgahının arkasında büyük bir ayı gördüklerinde gözlerine inanamadılar." ifadesi kullanılan paylaşımda, özellikle çilekli dondurmaya ilgi gösteren ayının, memurların "biraz teşvikiyle" dükkandan ayrıldığı belirtildi.

Paylaşımda ayrıca, "Fuzzy" adı verilen ayının dükkanda neredeyse hiç maddi hasara yol açmadığı kaydedildi.