Dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un vefatının 16. yılında anma töreni düzenlendi

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, vefatının 16. yılında mezarı başında anıldı.

Aytmatov'un Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarına gelen ailesi, akrabaları ve meslektaşları dua etti.

Kabrinin başında öğrenciler, Aytmatov'un bazı eserlerini canlandırdı ve Kırgız müzik aleti komuz çaldı.

Yazarın ablası Roza Aytmatova, AA muhabirine, kardeşinin vefatının üzerinden 16 yıl geçtiğini belirterek, "Bugün onu anmaya geldik. Onu unutmayanlara çok teşekkür ediyorum. Onu sevenlerden çok razıyım." ifadelerini kullandı.

Aytmatova, kardeşinin eserlerinde güzel fikirler, insani ilişkiler, karşılıklı diyalog ve sorunların çözümüne yaklaşım gibi konuların işlendiğini kaydederek, "İnsanlığın, yazarın fikirlerini dikkate almasını temenni ediyorum." dedi.

"Eserleri binlerce yıl yaşayacak"

Yazarın mezarını ziyaret eden arkarabalarından Erlan Camgırçiyev de Aytmatov ile gurur duyduğunu dile getirerek, "Aytmatov gibi bir insan bin yılda bir gelir. Eserleri binlerce yıl yaşayacak. Yazarı konu alan kısa metrajlı film hazırladık. Şimdi Türkiye Türkçesine tercümesi üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Aytmatov'u yakından tanıyan ve birçok projede yanında yer aldığını söyleyen Döölötbek Şadıbekov da yazara saygı gösteren, eserlerini yaşatan, parklarda anıtlarını diken Türkiye, Türk halkı ve Türk dünyasıyla gurur duyduğunu anlattı.

Tarihçi Prof. Dr. Döölötbek Saparaliyev de "Kırgızların ve Türk dünyasının övüncü Cengiz Aytmatov" kitabını Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile birlikte hazırladıklarını belirtti.

Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen ???????Aytmatov, Mayıs 2008'de Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.