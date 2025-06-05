Dünyaca Ünlü Piyanist Gülsin Onay Yaz Boyunca Konserlerde ve Eğitimlerde Olacak

Dünyaca Ünlü Piyanist Gülsin Onay Yaz Boyunca Konserlerde ve Eğitimlerde Olacak
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Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Haziran ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında konserler ve eğitim çalışmalarıyla müzikseverlerle buluşacak. İngiltere'de ev konseri, İzmir'de ücretsiz etkinlik ve farklı ülkelerde konserler planlıyor.

Dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, bu yaz konserler ve eğitim çalışmalarıyla müzikseverlerle buluşacak.

Haziran ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında sahne alacak olan sanatçı, aynı zamanda genç müzisyenlerle bir araya geleceği masterclasslar düzenleyecek.

Program kapsamında 14 Haziran'da İngiltere'deki geleneksel Cambridge ev konserini gerçekleştirecek olan Gülsin Onay, 20 Haziran'da İzmir Karşıyaka Belediyesinin organize ettiği ücretsiz etkinlikte, Bostanlı Suat Teyze Tiyatro Sahnesi'nde dinleyicilerle buluşacak.

29 Haziran'da solo resital, 30 Haziran'da da İstanbul Bilim ve Sanat Kulübü'nde masterclass verecek Onay, ayrıca sanat danışmanı olduğu Bodrum Gümüşlük Festivali etkinlikleri dışında yaz boyunca İtalya, Kıbrıs, Portekiz, Estonya, İngiltere ve Avusturya'da vereceği konser ve eğitimlerle uluslararası müzik sahnesinde olmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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