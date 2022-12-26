Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nın son haline ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan, doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası'nda çekilen fotoğraf infial yarattı. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bölgede yeşil alanların yerine dev inşaatların hız kesmeden devam ettiğini gözler önüne seren görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşananlara sert tepki gösterdi.

Rize'nin ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada infial yarattı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Ayder Yaylası'nda yeşilin yerini alan dev inşaatların hız kesmeden devam ettiğini gözler önüne seren görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı tepki yorumları yağdırdı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

- Korkunç bir hal. bu güzelim yeri de betonlaştırmazsın be.

- Kentsel dönüşümü siz çok yanlış anlamışsınız. Oraya değil, deprem bölgelerine yapacaksınız.

- Doğa zamanı gelince insana gereken cevabı verecektir. Sonu acı olacak ama illa olacak.

- Bir şehrin kendi değerlerine, güzelliklerine ihanet etmesi...

- Vah vah vah vah, insanın içinin parçalanmaması mümkün değil.