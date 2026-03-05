Haberler

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filipinler'de "Dünya Yetimler Günü" anma programı düzenledi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filipinler'de 'Dünya Yetimler Günü' anma programı düzenledi
Güncelleme:
İHH İnsani Yardım Vakfı, Filipinler'in Bangsamoro bölgesinde Dünya Yetimler Günü anma programı düzenledi. Programa MİKC milletvekilleri de katıldı ve yetimlerin iftarı verildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Filipinler'in güneyinde Bangsamoro bölgesinde "Dünya Yetimler Günü" anma programı düzenledi.

Cotabato kentindeki Uğur Süleyman Söylemez Yetimhanesi'nin bahçesinde düzenlenen programa Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) milletvekilleri katıldı.

İhh Filipinler Temsilcisi Ömer Kesmen, programdaki konuşmasında her yıl ramazan ayının 15. günü kabul edilen yetimler gününde büyük katılımlı iftar yemeği düzenlediklerini belirtti.

Ayın 15. iftarında yetimleri, İHH gönüllüleri ve destekçileriyle buluşturduklarını kaydeden Kesmen, Kur'an-ı Kerim'de "yetimin başını okşayana büyük mükafatlar vaat edildiğini" anımsattı.

Kesmen "Dünyadaki yetimleri bir araya toplasanız, en büyük ülkelerinden birini ortaya çıkarırsınız. Dünyadaki yetimler bizim emanetlerimiz. Yetimlerin duasından ayrılmayalım." dedi.

Bangsamoro Özerk Bölgesi Meclis Başkanı Ofisi Müdürü Hammad Yacob'un iştirak ettiği programda, çok sayıda küçük yaşta yetime iftar verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
