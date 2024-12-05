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Dünya Türk Kahvesi Günü Pakistan'da Kutlandı

Dünya Türk Kahvesi Günü Pakistan'da Kutlandı
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Pakistan'ın resmi televizyon kanalı PTV'de, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen programda, Türk kahvesinin tarihi ve kültürel önemi vurgulandı. Etkinlikte Türk kahvesi ikram edildi ve katılımcılara kahvenin yapımı tanıtıldı.

Pakistan'ın resmi televizyon kanalı PTV'de Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla özel bir program düzenlendi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü İslamabad Ofisince düzenlenen programa, Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, İslamabad'daki Türk kurumlarının yetkilileri ile çok sayıda Pakistanlı devlet görevlisi ve PTV çalışanı katıldı.

Türk kahvesinin tarihi ve kültürel önemi hakkında bilgi verilen programda, kahvenin yapımı ve sunumu da gösterildi.

Gün boyu süren etkinlikte, katılımcılara Türk kahvesi ikram edildi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, programdaki konuşmasında, Türk kahvesinin Türk kültüründe güçlü kültürel bir öneme sahip olduğunu ve bunu her ortamda anlattıklarını söyledi.

Neziroğlu, Türk kahvesinin yapımı ve sunumunun kendine has özelliği olduğunu ve bu nedenle kültürel önemini koruduğunu ifade etti.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Tarar da her iki ülke halkının çok benzer kültürel özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Her iki ülkenin güçlü ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Tarar, program nedeniyle Türk yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bilal Güler - Güncel
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