Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti

Genç kadına yaptığı rezillik, mide bulandırdı

Dünya Türk Kahvesi Günü Cenevre'de Kutlandı

Dünya Türk Kahvesi Günü Cenevre'de Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Cenevre'de düzenlenen etkinlikte Türk kahvesi tanıtıldı. Başkonsolosluk ve THY işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Türk kahvesi sunumu yapıldı ve kahve falı bakıldı.

Türk kahvesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre kantonunda tanıtıldı.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun girişimi ve Türk Hava Yolları (THY), Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği ile Mutfak Sanatları Akademisi işbirliğiyle Cenevre'de iki farklı etkinlik düzenlendi.

Sabah saatlerinde bir otelde düzenlenen ilk etkinliğe, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, THY Cenevre Müdürü Hüseyin Avni Gümrükçüoğlu, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim ile İsviçre'nin batısındaki kahve sektörünün temsilcileri, gazeteciler ve diğer ülke temsilciliklerinin mensupları katıldı.

Serim, buradaki davetlilere Türk kahvesiyle ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Ardından davetlilere Türk kahvesi ve lokum ikram edilirken, etkinliğin sonunda konukların kahve falına bakıldı.

Öğrencilere Türk kahvesi sunumu

Öğleden sonra ise Cenevre'nin prestijli otelcilik, turizm ve gastronomi okulu olan "Ecole Hoteliere de Geneve"deki öğrencilere Türk kahvesi hakkında sunum yapıldı.

Programın açılışında okul direktörü Suzanne Welle ile Başkonsolos Özkan selamlama konuşması yaptı. Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Serim bu etkinlikte de katılımcılara Türk kahvesini anlatan bir sunum yaptı.

Sunumun ardından öğrencilere Türk kahvesi ve lokum ikram edilirken, Türk kahvesinin pişirilme yöntemleri hakkında bilgi verildi.

5 Aralık 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan Türk kahvesi, her yıl 5 Aralık günü "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
img

CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti
img

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
img

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı kaç TL? 2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL? Mallorca Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL? 2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL? Samsunspor 52 Orduspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor 52 Orduspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL? 4 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2025 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak? 2025 memur maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı memur maaşı kaç TL? Ehliyet sınavında kaç soru var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.