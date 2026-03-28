Keşan ilçesinde Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla "Aşk-ı Memnu: Hatıran Bende Saklı" oyunu sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çiğdem Tunç Tiyatrosu oyuncuları Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonunda oyunu sundu.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, oyunun sonunda oyuncuları tebrik etti.

Süloğlu'nda şap hastalığı kontrolleri sürüyor

Süloğlu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şap hastalığına karşı kontrollerine devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastalığın yaygınlığının belirlenmesi ile aşılama sonrası oluşan bağışıklık düzeyinin ve aşılama performansının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda teknik personel tarafından büyükbaş hayvanlardan kan numuneleri alındı.

Alınan numuneler, gerekli analizlerin yapılması amacıyla Şap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilecek olup, elde edilecek sonuçlar doğrultusunda hastalıkla mücadele stratejilerinin daha etkin şekilde planlanması hedefleniyor.

Köken, Hamidiye köyünde incelemede bulundu

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Hamidiye köyünde incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Köken Hamidiye köyündeki yol sorununu çözecek alternatif yolda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.