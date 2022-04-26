İhmal mi var? Bursa'da düşen uçakta can veren pilotun ailesinden dikkat çeken iddia

Tek motorlu bir eğitim uçağı, dün saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül sokak üzerinde uçtuğu sırada sokağın ortasına düşerek yanmaya başladı. Öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar, düşme neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

UÇAĞI ÖĞRENCİ PİLOT KULLANIYORMUŞ

Düşen Teknam-2002 marka uçağın YBS Sondaj ve Havacılık isimli şirketin sahibi Yenal Ahmet T.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemelere göre uçağı 90 saatlik uçuşu tamamlamak için kiralayan kıdemsiz pilot Murat Avşar'ın kullandığı tespit edildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili YBS Havacılık şirketinin sahibi Yenal Ahmet T., uçağın sivil havacılık uçuş kurallarına uygunluğunu denetleyen firma sahibi Fevzi A. ve uçak teknisyeni Mustafa K. gözaltına alındı. Emniyette ilk ifadelerine başvurulan 3 kişi daha sonra serbest bırakıldı. Kırım ekibinin gece saatlerinde yaptığı inceleme çalışmalarının ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.

UÇAK KAÇ SAAT HAVADA KALDI?

Sabah saatlerinde cenazelerini almaya gelen pilot Furkan Otkum'un dayısı Ahmet Polat, uçağın uzun süre havada kaldığını; hatta bir bilgiye göre İzmir'e gidip geri döndükten sonra Furkan Otkum'a eğitim yapması için verildiğini iddia etti. Polat sözlerine şöyle devam etti: "Bir uçağın kaç saat uçacağını bizim hocalarımız çok rahat söyleyebilirler. Aynı zamanda firmanın bir envanterinin olduğu ve bu envanterde kaç adet uçağının olduğu, uçakların hangi model olduğu rahat bir şekilde görülebilir. Yeni bir Furkan faciası olmaması adına söylüyorum. Bu insanlar bizim tepemizde uçuyorlar. Yani vasıflı mı vasıfsız mı, nasıl bu aşamaya gelmiş. Bunların araştırılması gerekiyor. Bizim canımız gitti ama başka canların gitmesini istemiyoruz. Lütfen yetkililerin buna bir önderlik yapması gerekiyor. Uçağın havada uçması ve inmesi bir kontrole tabi olması gerekiyor. Bunları kontrol eden firmalar kimler? Kimler denetliyor?

"YETKİLİLERDEN KONUYU AYDINLATMASINI İSTİYORUZ"

Son olarak çalışma mesaisine bakılırsa, Furkan'ın neden düştüğü ya da neden düşürüldüğü ortaya çıkacaktır. Furkan çok başarılı ve çok uçuş saati olan bir öğrenciydi. Furkan sevilen ve ayrıca herkesin onunla çalışmak istediği bir insandı. Burada ben şirketi suçlamıyorum ama suçlamak için elimizde donelerin olması gerekiyor. Bunlar nelerdir; envanterdir. Bu uçak İzmir'e gidiyor. İzmir'den dönüyor. Tekrar Furkan'a veriliyor eğitim vermesi için. Bu doğru mu dur, değil midir? Yetkililerden bir an önce bu konuyu aydınlatmasını istiyoruz."

DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ'NDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANACAKLAR

Diğer yandan 26 Nisan'ın Dünya Pilotlar Günü olduğu ve iki pilotun da bugün son yolculuklarına uğurlanacakları öğrenildi. Ailesi tarafından teslim alınan Furkan Otkum'un cenazesi, İstanbul Kurtköy Mezarlığı'nda kılınacak olan ikindi namazının ardından defnedilecek. Murat Avşar'ın cenazesi ise memleketi olan Mersin'e gönderilecek.

İhlas Haber Ajansı / Güncel