Dünya Palyatif Bakım Günü'nde Sivas Numune Hastanesi'nde Etkinlik

Sivas Numune Hastanesi, Dünya Palyatif Bakım Günü kapsamında hasta ve yakınlarına moral vermek amacıyla müzik dinletisi düzenledi. Etkinliğe hastane yöneticileri de katılarak hastalarla bir araya geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen etkinlikte, hasta ve hasta yakınları için moral ve motivasyon sağlamak amacıyla müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte hastane yöneticileri hastalarla bir araya geldi. Hastane yetkilileri, hasta ve hasta yakınlarının duygusal açıdan güçlenmelerine katkı sunmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerin belirtti.

Etkinliğin sonunda fotoğraf çektirildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
