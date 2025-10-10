Dünya Palyatif Bakım Günü'nde Sivas Numune Hastanesi'nde Etkinlik

Dünya Palyatif Bakım Günü kapsamında, Sivas Numune Hastanesinde etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen etkinlikte, hasta ve hasta yakınları için moral ve motivasyon sağlamak amacıyla müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte hastane yöneticileri hastalarla bir araya geldi. Hastane yetkilileri, hasta ve hasta yakınlarının duygusal açıdan güçlenmelerine katkı sunmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerin belirtti.

Etkinliğin sonunda fotoğraf çektirildi.