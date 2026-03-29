Tarihi yapılar otizmliler için 2 Nisan'da mavi ve kırmızı ışıkla aydınlatılacak

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek, kamu binaları otizmi temsilen mavi ve kırmızı ışıklarla aydınlatılacak. Ay boyunca seminerler, yürüyüşler ve sosyal etkinliklerle farkındalık çalışmaları sürdürülecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek, bazı kamu binaları, tarihi ve simgesel yapıları otizmi temsilen mavi ve kırmızı ışıkla aydınlatacak.

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin toplumsal hayata katılımına yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüren Bakanlık, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" ve nisan ayı boyunca ülke genelinde otizme dikkat çeken çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bu kapsamda, 2 Nisan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri hizmet binaları ile bazı tarihi ve simgesel yapılar otizmi temsilen mavi veya kırmızı ışıkla aydınlatılacak.

Ayrıca ay boyunca otizm konusunda seminer, söyleşi, panel, çalıştay ve konferanslar düzenlenecek, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla farkındalık yürüyüşleri gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında merkezi noktalarda tanıtım stantları kurulacak ve bakanlık personeli aracılığıyla bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

Sinema gösterimi, tiyatro, piknik ve otizm şenlikleri, el baskısı atölyeleri gibi sosyal etkinliklerin yanı sıra spor karşılaşmalarında farkındalık pankartları açılacak.

Öte yandan Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından afiş, broşür, kamu spotu ve kısa film çalışmaları yapılacak, otizme yönelik bilgi yarışmaları düzenlenecek.

Yerel basın ve yayın organlarında söyleşi ve haber çalışmaları yapılacak, farkındalık videoları ile radyo programları hazırlanarak kamuoyuna sunulacak.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
