Dünya Haber Ajansları İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Xinhua Haber Ajansı, Reuters, Associated Press (AP) ve Agence France-Presse (AFP) yöneticileri, medyanın karşılaştığı zorlukları aşmak için işbirliği görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda, haber ajanslarının objektif ve doğru bilgi sağlamak için birlikte çalışması ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin kullanımı ele alındı.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Yaptıkları haberler dünya nüfusunun dörtte üçüne ulaşan dünyanın önde gelen dört ajansının yöneticisi, değişim dönemlerinde medyanın yüz yüze kaldığı zorlukların üstesinden gelmek için işbirliğini görüşmek üzere bir araya geldi.

Xinhua Haber Ajansı, Reuters, Associated Press (AP) ve Agence France-Presse (AFP) arasında Cuma günü gerçekleştirilen toplantı, türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor. Beijing şehir merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Xinhua Başkanı Fu Hua ev sahipliği yaptı.

"Küresel medya sektörü, önemli bir dönüşüm geçiriyor" diyen Fu, sektörü yeniden şekillendiren teknolojik inovasyon ve gazetecilik etiğine meydan okuyan yalan haberlerin yayılması gibi faktörlere dikkat çekti.

Fu, dört ajans arasında Dünya Medya Zirvesi çerçevesinde bir üst düzey diyalog ve işbirliği mekanizması kurulmasını önerdi.

Fu, "Bu tür diyaloglar kurarak birbirimize esin kaynağı olabilir ve karşılıklı gelişimi teşvik edebiliriz" dedi.

Reuters Genel Müdürü Sue Brooks, dört ajansın ürettiği içeriğin, dünya nüfusunun yüzde 75'ine ulaştığını söyledi.

Brooks, "Bu yüzden topladığımız bilgi ve ortaya koyduğumuz gazeteciliğin, dünyaya doğruyu söylemesi ve dünya tarafından güvenilir bulunması son derece önemli" diye konuştu.

Dört ajansın yöneticisi, uluslararası haber ajanslarının birlikte çalışması ve kullanıcılara objektif, adil ve doğru bilgi sağlamakta kararlı olması gerektiği konusunda mutabakata vardı.

AP Başkan Yardımcısı YK Chan, "Emsal haber ajanslarıyla işbirliğine büyük önem veriyoruz" dedi.

Chan, "İşbirliği, önemli haberleri aktarmamıza, gazetecilerimizin güvenliğini sağlamamıza ve sektörün karşı karşıya olduğu acilen ilgilenilmesi gereken zorlukları ele almamıza olanak sağlar" diye konuştu.

Cuma günü gerçekleştirilen toplantıda yapay zeka gibi yeni teknolojilere yetişme ve yalan haberlerle mücadele etmeden, savaş ve doğal afet muhabirlerini daha iyi korumaya kadar birçok konu ele alındı.

Çatışma bölgeleri, doğal afetler ve diğer tehlikeli alanlarda yapılan habercilik sırasında karşılıklı insani yardım sağlanmasını öneren Fu, özellikle video içeriğinin ticari dağıtımında işbirliğini genişletmek üzere mevcut metin ve fotoğraf servisi işbirliğinden yararlanma teklifinde bulundu.

Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele konusunu ele alan medya liderleri, teknolojilerin benimsenmesinin, haberlerin toplanması ve dağıtımında yardımcı olabileceği, ancak bunun medya sektörünü yerini almaması ve haber etiği ve doğruluğunu bozmaması gerektiği konusunda anlaşmaya vardı.

Agence France-Presse (AFP) Yönetim Kurulu Üyesi ve AFP Asya Pasifik Bölge Direktörü Michael Mainville ise yapay zekanın medya kuruluşlarının üretkenliğini artırabileceğini kaydederek, "Yapay zekayı nasıl kullanacağımızın ilkelerini görüşmemizin son derece önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Fu ayrıca, dört küresel ajansın etkileşim ve iletişimi derinleştirirken uluslararası medya gelişim trendleri, ileri medya teknolojisi uygulamaları konusunda operasyonel eğitimler vermesi ve bilgi doğrulama yoluyla yalan haberle mücadele etmesi önerisinde bulundu.

Fu, son yıllarda teknolojik başarıları ön alıcı şekilde uyarlayan, yenileyen ve kullanan Xinhua, Reuters, AP ve AFP'nin medya dönüşümünün ön saflarında yer aldığını söyledi.

Toplantı, Guangzhou ve Kunming kentlerinde düzenlenecek 5. Dünya Medya Zirvesi öncesinde gerçekleştirildi.

Zirveye, "Küresel güvenin artırılması, medya gelişiminin teşvik edilmesi" temasıyla 2-8 Aralık tarihlerinde 197 ana akım-medya kuruluşu, düşünce kuruluşları, devlet kurumları, Çin'deki diplomatik misyonlar, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası örgüt temsilcileri dahil olmak üzere 101 ülke ve bölgeden 450'nin üzerinde temsilci katılacak.