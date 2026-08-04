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WFP'den Afganistan için acil fon çağrısı

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Dünya Gıda Programı (WFP), çocuklarda yetersiz beslenmenin kritik seviyelere ulaşması nedeniyle finansman açıklarının kendilerini Afganistan’daki hayat kurtaran gıda ve beslenme programlarını küçültmeye zorladığını belirterek, "acil fon" çağrısında bulundu.

Dünya Gıda Programı (WFP), çocuklarda yetersiz beslenmenin kritik seviyelere ulaşması nedeniyle finansman açıklarının kendilerini Afganistan'daki hayat kurtaran gıda ve beslenme programlarını küçültmeye zorladığını belirterek, "acil fon" çağrısında bulundu.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'daki çocukların üçte birinin ciddi seviyede yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğu ve durumun ekime kadar giderek daha da kötüleşmesinden endişe edildiği belirtildi.

Ülkede 12 eyaletin ciddi eşiğe ulaştığına ve bunun da hayat kurtarıcı tedaviye acil ihtiyaç duyulduğu anlamına geldiğine dikkati çekilen açıklamada, "Acil destek olmadan, WFP ve ortakları, daha fazla çocuğun tehlikeli derecede yetersiz beslenme durumuna düşmesini önleyemeyecek ve bu da önümüzdeki aylarda çocukların hayatlarını tehlikeye atacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Afganistan Direktörü, Afganistan'da sağlık merkezlerinin yetersiz beslenmiş çocukların ağlama sesleri ile dolu olduğunu vurgulayarak, "Şu anda hasat zamanı olmasına rağmen yani bolluğun hüküm sürdüğü bir dönemde, yeni neslin çürüyüp gitmesine tanık oluyoruz. Bu, sadece yürek burkan bir durum değil kabul edilemez bir durumdur." görüşünü paylaştı.

3,7 milyon çocuk yetersiz besleniyor

WFP verilerine göre, Afganistan'da 3,7 milyon çocuk yetersiz beslenmiş durumdayken, 1,2 milyon hamile ve emziren kadının da yetersiz beslendiği tahmin ediliyor.

WFP, beslenme tedavisi ve yetersiz beslenmenin önlenmesi hizmetlerinin sürdürülmesi için gelecek 6 ayda 540 milyon dolar acil fona ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA
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