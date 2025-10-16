Dünya Gıda Günü Etkinliklerinde Öğrencilere Süt İkramı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Dünya Gıda Günü" etkinlikleri kapsamında öğrencilere süt ikram edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Daha İyi Gıda ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele" temasıyla kutlanan gün kapsamında İnönü İlkokulunda etkinlik gerçekleştirildi.

Ekipler, öğrencilere sütün önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunup süt ikram etti.

Huzurevi sakinlerinin diş kontrolleri yapıldı

Edirne Huzurevi sakinlerinin diş kontrolleri gerçekleştirildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görev yapan diş hekimi Cansu Yaşar, yaşlıların diş kontrollerini yaptı.

Yaşar, tedaviye ihtiyaç duyan huzurevi sakinlerini bilgilendirip hastaneye yönlendirdi.