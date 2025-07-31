Dünya Genelinde Temmuz Ayında Yaşanan Tuhaf Olaylar

Malezya'da balık tutarken 3 metrelik timsah yakalayan kişiden Güney Kore'de öğretmen ve velinin sınav sorularını çalmaya çalışmasına ve ABD'de manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazının bulunduğu odaya metal kolyesiyle girince ölen adama dünyada birçok tuhaf olay temmuzda basına yansıdı.

Dünyada pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra farklı ülkelerde insanları bazen şaşırtan, bazen de güldüren sıra dışı ve "tuhaf" olaylar yaşanıyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde temmuzda kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

MRI cihazının bulunduğu odaya metal kolyesiyle giren kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New York eyaletindeki Long Island bölgesinde 61 yaşındaki bir kişi, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) çektirecek olan eşine yardım için odaya girdi.

Polisten yapılan açıklamada, "Erkek kurbanın boynundaki büyük metal zincir, onun makineye çekilmesine yol açtı. Bu da tıbbi bir vakaya yol açtı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, cihaza kapılan adamın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Çin'de aslanlarla beraber çay servisi yapan restoran soruşturuluyor

Çin'in Şanşi eyaletindeki bir restorandaki ilginç çay servisi, basında dikkati çekti.

Çevrim içi platformlarda restoranda, 4 kişiye 1078 yuan (yaklaşık 150 dolar) ücret karşılığında müşterilere öğleden sonraki çay servisinde aslanlarla etkileşimde bulunabilecekleri hizmet sunulduğu belirtiliyor.

Buna göre, restoranda çay servisinin yanı sıra müşterilerin aslanların yanı sıra geyikler hatta alpakaları dokunarak sevebilecekleri hizmet sunuluyor.

Restoran çalışanlarından biri yaptığı açıklamada, aslanların bu şekilde yetiştirilmesine ilişkin endişeler hakkında gerekli izinleri aldıklarını ve "hayvanat bahçesi gibi çalıştıklarını" savundu.

Yerel ormancılık biriminden yapılan açıklamada, hayvanlarla insanlar arasında yakın etkileşimin yasak olduğu ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Güney Kore'de öğretmen ve ebeveynin sınav sorularını çaldığı iddiası

Bu ay bir ilginç olay da Güney Kore'nin Andong kentinde bir okulda yaşandı.

Andong'daki bir öğretmen ile bir lise öğrencisinin ebeveyni gece saatlerinde sınav kağıtlarını çalmaya çalışırken okulda alarm sesleri duyuldu.

Alarmın çalmasının ardından polis, okula giderek öğretmen ile ebeveyni gözaltına alırken, öğretmene "rüşvet kabul etme ve binaya izinsiz girme", veliye ise "binaya izinsiz girme" suçlamaları yöneltildi.

Yetkililer, öğretmenin, söz konusu ebeveynin çocuğuna özel ders verdiğini ve Güney Kore'de okul öğretmenlerinin bunu yapmasının yasak olduğunu belirtti.

Malezya'da nehirde balık tutan kadın, 3 metrelik timsah yakaladı

Malezya'nın Kudat bölgesinde bir kişi, nehirde deniz mahsulü tutmaya çalışırken başına gelen olay nedeniyle panik yaşadı.

Takılan hayvanı çekmeye çalışan kadın, ağını nehirden çıkardığında 3 metre uzunluğunda yaklaşık 300 kilogram ağırlığında bir timsah yakaladığını görünce şaşkına döndü.

Kadının panik içinde acil durum hattını aramasının ardından olay yerine gelen ekipler timsahı yakalayarak yaban hayat birimlerine teslim etti.

Hindistan'da "sahte büyükelçilik" işlettiğinden şüphelenilen kişi gözaltına alındı

Temmuzdaki bir diğer tuhaf olay Hindistan'da yaşandı.

Hindistan polisi, kendisini büyükelçi olarak tanıttığı iddia edilen Harshvardhan Jain adlı şüphelinin çeşitli ülkelerin bayraklarıyla süslediği kiralık konutunda sahte diplomatik plaka taşıyan 4 araç ve yaklaşık 4,5 milyon Hint rupisi ile bir miktar döviz ele geçirdiklerini açıkladı.

Yetkililer, Jain'in ayrıca dünya liderleriyle çekilmiş gibi gözüken çok sayıda sahte fotoğraf ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı ile farklı ülkelere ait sahte mühürler bulundurduğunu ve para karşılığı denizaşırı istihdam vaadiyle insanları kandırdığını belirtti.

Jain'in "sahte büyükelçilik işletme" şüphesiyle gözaltına alındığını aktaran yetkililer, şüphelinin yurt dışındaki paravan şirketler aracılığıyla yasa dışı kara para aklama, sahtecilik ve sahte belge bulundurma suçlamalarıyla da karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Japonya'da prestijli edebiyat ödülleri 1998'den bu yana ilk kez sahipsiz kaldı

Japon edebiyatının tanıtılmasına öncülük eden "Bungaku Şinkoo" Cemiyeti "173. Akutagawa ve Naoki Ödüllerine" uygun eser bulunmadığına karar verildiğini duyurdu.

Ödülün verilememesiyle ulusal prestijli edebiyat ödülleri 1998 yılından bu yana ilk kez sahibini bulamadı.

Seçim Komitesi Üyesi Kawakami Hiromi, açıklamasında, aday eserlerde cezbedici unsurlar bulunduğunu ancak hiçbirinin seçici yeterlilikte olmadığını kaydetti.

Ödülleri kazananlar, 1 milyon yene (6 bin 700 dolar) layık görülüyor.