Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konserlere, film festivalinden sanat fuarlarına kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

Cannes'dan ödülle dönen filmlerden oluşan geniş seçkisiyle 100'den fazla yerel ve uluslararası sinemacıyı ağırlayan 73. Sidney Film Festivali, 14 Haziran'a kadar Avustralya'nın Sidney şehrinde devam edecek.

İspanya'nın başkentinde edebiyatseverlerle popüler yazarları imza günlerinde buluşturan "Madrid Kitap Fuarı", 14 Haziran'a kadar Madrid'deki Retiro Parkı'nda 350'yi aşkın stantla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yıl 25. yılını kutlayacak "Tribeca Film Festivali", film seçkisinin yanı sıra prömiyerler ve özel söyleşilere ev sahipliği yapacak. Festival, 14 Haziran'a kadar New York'taki Hudson Yards başta olmak üzere farklı mekanlarda sinema izleyicileriyle buluşacak.

Konserler

Rock grubu Linkin Park, 9 Haziran'da Avusturya'nın Viyana kentindeki Ernst Happel Stadyumu'nda, 11-12 Haziran'da ise Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da konser verecek.

Ünlü rock müzik grubu Foo Fighters, 10 Haziran'da Norveç'in Oslo kentindeki Unity Arena'da, Heavy metal grubu Iron Maiden de aynı tarihte Hollanda'ın Amsterdam kentindeki Ziggo Dome'da sahne alacak.

Kanadalı rock sanatçısı Bryan Adams, 12 ve 14 Haziran'da Almanya'nın Lüneburg kentindeki Theater Lüneburg'de sevilen şarkılarını seslendirecek.

Amerikalı country müzik sanatçısı Zach Bryan, 9 Haziran'da Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Philips Stadyumu'nda, 12 Haziran'da İngiltere'nin Liverpool kentindeki Anfield Stadyumu'nda sahneye çıkacak.

İngiliz rock grubu Def Leppard, 13 Haziran'da İsveç'in Rättvik kentindeki ünlü açık hava sahnesi Dalhalla'da konser verecek.

Amerikalı rapçi ve şarkıcı Doja Cat, 9 Haziran'da Fransa'nın Paris kentindeki Accor Arena'da, 12 Haziran'da Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Ziggo Dome'da müzikseverlerle buluşacak.

İtalyan pop sanatçısı Eros Ramazzotti, 9 Haziran'da İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadyumu'nda, 13 Haziran'da Napoli kentindeki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda olacak.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta 8 film beyaz perdeye yansıyacak.

Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth ve Eve Hewson'ın kadrosunda yer aldığı "Disclosure Day", bilim kurgu, dram ve gerilim unsurlarını harmanlayarak sürükleyici bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Miao Xie, Joe Taslim, Sahajak Boonthanakit ve Joey Iwanaga'nın başrollerini paylaştığı "The Furious", suç dünyasının karanlık yüzünü ve nefes kesen aksiyonu sinemaseverlere aktaracak.

Brock Hayhoe, Paul Scheer, Symone ve Joel McHale'i bir araya getiren "Stop! That! Train!", aksiyon ve komediyi yüksek tempoda birleştirerek izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Michael Kelly, Kevin Pollak, Dennis Haysbert ve Mena Suvari'nin rol aldığı "Time of Death", gizem ve gerilim dolu atmosferiyle karanlık sırların peşinden giden karakterlerin hikayesini vizyona taşıyacak.

Simone Ashley, Austin Stowell, Suraj Sharma ve Mojean Aria'nın başrollerini üstlendiği psikolojik gerilim türündeki "This Tempting Madness" sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Manoj Bajpayee, Adah Sharma, Madhoo ve Krisha Kurup'un kadrosunda yer aldığı biyografik yapım "Governor: The Silent Saviour", gerilim ve dram ögeleriyle desteklenen gerçek bir liderlik hikayesini yansıtacak.

Animasyon yapım "Jinsei", dram ögelerini görsel bir dünyayla birleştirerek etkileyici bir varoluş serüvenini sinema perdesinde izleyiciyle buluşturacak.

Sarah McBride'ın merkezinde yer aldığı belgesel yapımı "State of Firsts", gerçek hayattan esinlenilen ilham verici bir başarı öyküsünü beyaz perdeye getirecek.