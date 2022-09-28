"Dünya Değişiyor" paneli Güncel Haberler Bayrak detayları Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip'in konuşması Katılımcılardan detaylar BAĞDAT - Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip, başkent Bağdat'ta Rafideyn Diyalog Merkezi tarafından düzenlenen "Dünya Değişiyor" isimli panelde konuşma yaptı. Bayrak detayları Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip'in konuşması Katılımcılardan detaylar BAĞDAT - Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip, başkent Bağdat'ta Rafideyn Diyalog Merkezi tarafından düzenlenen "Dünya Değişiyor" isimli panelde konuşma yaptı. Güncel Kaynak: AA / Wisam Zeyad Mohammed Merkez Bankası Bağdat Dünya Irak Güncel Haberler

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