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"Dünya Değişiyor" paneli

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Bayrak detayları Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip'in konuşması Katılımcılardan detaylar BAĞDAT - Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip, başkent Bağdat'ta Rafideyn Diyalog Merkezi tarafından düzenlenen "Dünya Değişiyor" isimli panelde konuşma yaptı.

Bayrak detayları

Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip'in konuşması

Katılımcılardan detaylar BAĞDAT - Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip, başkent Bağdat'ta Rafideyn Diyalog Merkezi tarafından düzenlenen "Dünya Değişiyor" isimli panelde konuşma yaptı.

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Kaynak: AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

Merkez Bankası Bağdat Dünya Irak Güncel Haberler

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