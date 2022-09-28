"Dünya Değişiyor" paneli
Güncel Haberler
Bayrak detayları Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip'in konuşması Katılımcılardan detaylar BAĞDAT - Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip, başkent Bağdat'ta Rafideyn Diyalog Merkezi tarafından düzenlenen "Dünya Değişiyor" isimli panelde konuşma yaptı.
Bayrak detayları
Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip'in konuşması
Katılımcılardan detaylar BAĞDAT - Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip, başkent Bağdat'ta Rafideyn Diyalog Merkezi tarafından düzenlenen "Dünya Değişiyor" isimli panelde konuşma yaptı.
Kaynak: AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel