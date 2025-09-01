Dünya Barış Günü'nde 'Barış İçin Sessizlik' Etkinliği

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında "Barış İçin Sessizlik" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Barosu işbirliğiyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda, Gazze, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Ukrayna'da sivillerin yaşamını yitirdiği çatışma ortamlarına dikkati çekildi.

Etkinlikte, tiyatrocular tarafından sivillerin maruz kaldığı şiddet sahnelendi.

Programda konuşan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, çatışmaların sona ermesi için toplumların daha güçlü olması gerektiğini belirterek, "Tüm kesimlerin çok çalışması gerekiyor. Güçlü toplumlar barışı sağlayabilir." dedi.

Kocaeli Barosu Başkanı Kadir Caner Karakadılar ise Gazze, Ukrayna ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi gibi bölgelerde yaşanan insan hakları ihlallerine vurgu yaparak, "Bu canlandırma, dünya kamuoyunun bu olaylara sessiz kalışını sembolik bir şekilde ifade ediyor. Dünya Barış Günü'nde bu etkinliği anlamlı buluyorum." diye konuştu.

Etkinlik, herhangi bir slogan ya da konuşma yapılmadan sessizce sona erdi.