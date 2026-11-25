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Muğla'da Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere yarım ton balık ekmek ikramı yapıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda, öğrencilere öğle yemeğinde balık ekmek ikram edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar etkinlikte yaptığı konuşmada, kentin yaklaşık 1500 kilometreye ulaşan kıyı şeridinin, su ürünleri yetiştiriciliğinde güçlü bir üretim altyapısı sunduğunu söyledi.

Balık tüketiminin istenen seviyede bulunmadığını ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere balık ikramında bulunduklarını belirten Baydar, "Ülkemizdeki balık tüketimi ortalama 7 kilogram düzeyinde. Avrupa ülkelerine baktığımızda ise bu oran 25 kilogram civarında. Amacımız sağlıklı bir toplum ve nesil yetiştirebilmek. Hedef kitle olarak 81 ilde bakanlık olarak bu programı yapmaktayız. Balık tüketimini kişi başına Avrupa ülkelerinde olduğu gibi artırmak istiyoruz." dedi.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise son derece sağlıklı bir ürün olan balık tüketimini öğrencilerle yaygınlaştırmak istediklerini kaydetti.

Öte yandan, balık ikramı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli yüksek mühendis Emre Dön tarafından öğrencilere Türkiye'deki balık üretimi, tüketimi, balık türleri, tüketimin yaygınlaştırılması konularında konferans verildi.

Kaynak: AA