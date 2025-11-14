Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden Ahıska sürgünün yıl dönümünde İstanbul'daki ailelere ziyaret

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı dolayısıyla İstanbul'daki aileleri ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlık sorunlarını çözdüğünü ve 170 binden fazla ailenin birkaç ay içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyledi.

DATÜB Genel Sekreteri Uçar ve beraberindekiler, Ahıska Türklerinin sürgününün 81'nci yılı dolayısıyla, İstanbul'da yaşayan Ahıska Türklerini ziyaret etti.

Uçar, sürgünü yaşayan Cafar ve Zuleyha Ahıskalı çiftini ziyaretinde, onların sürgün anılarını dinledi ve kendilerine Kuran-ı Kerim ve seccade hediye etti.

Ahıska Türklerinin yaşadığı sıkıntıları AA muhabirine değerlendiren Uçar, 81 yıl önce Türkiye'nin hemen yanı başında, bugün Gürcistan toprakları içerisinde kalan ve bin yıllardır Türk yurdu olan Ahıska'dan, Stalin'in emriyle bir gecede 220 köy ve 5 ilçeli bir şehirde yaşayanların vagonlara bindirilerek meçhule gönderildiğini ifade etti.

Bir aydan fazla süren bu yolculuk esnasında çok acı hikayelerin yaşandığını kaydeden Uçar, "İnsani olmayan vagonlara 60 kişiden fazla insan bindiriliyor. Bir aylık yolculukta açlık ve sefillikle hayatları sona eren insanlar, gözü önünde akrabası, ailesinden bir ferdi ölen insanlar, hatta ve hatta herhangi bir istasyonda askerler almasın diye ölüsünü saklayan aileler oluyor." dedi.

Uçar, acı hikayelerle dolu 30 günün ardından Ahıska Türklerinin, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a gönderildiğini belirterek, "Daha sonra orada Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyorlar. Yerel halk, Allah onlardan razı olsun, Kazakistan'da, Kırgızistan'da ve Özbekistan'da evlerini veriyorlar, aşlarını paylaşıyorlar ve hayatlarının bir parçası olmaya çalışıyorlar. 10 yıl orada çok acı ve sıkıntılı bir dönem oluyor. Alışmaları, dil öğrenmeleri, hayat şartları, oralarda da kıtlık var. Binlerce insan o ilk yıllarda hayatlarını yitiriyor." ifadelerini kullandı.

Yok edilmek istenen Türk toplumunun daha sonra birlik ve beraberlik içerisinde ayakları üzerinde durabildiğini söyleyen Uçar, artık her alanda, dünyanın 9 ayrı ülkesinde dimdik ayakta duran ve söz sahibi olan bir Ahıska toplumu olduğunu kaydetti.

Uçar, "Haksız bir sürgün var, hakların iadesi için Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Parlamentosu'nda, Birleşmiş Milletler'de, değişik platformlarla ve Gürcistan makamlarıyla sürekli temas halinde olarak bu hakların geri verilmesi için sürekli mücadele yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetleri döneminde Ahıskalı Türkler'in Türkiye'de en rahat dönemlerini yaşadıklarına dikkati çeken Uçar, "Çünkü vatandaşlık problemleri vardı, Cumhurbaşkanımız vatandaşlık sorunlarını çözdü, istisnai vatandaşlık hakkı vererek 170 binden fazla insanımız birkaç ay içerisinde vatandaş oldu. Bunun yanı sıra 6 aylık oturma izinleriyle oturuyorlardı. Artık bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla süresiz uzun dönem ikamet izni hakkı tanındı. Süresiz uzun dönem ikamet izni, vatandaşlık kadar değerli ve kıymetli bir şey." dedi.

"En büyük ilgi ve alakayı Sayın Cumhurbaşkanımızdan bulduk"

Sıkıntılı bölgelerden iskanlı göçle Ahıska Türklerini Türkiye'ye getirme çalışması başlattıklarını dile getiren Uçar, "Mesela, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ukrayna'da, en son Rusya savaşından kaynaklanan durumda 5 binden fazla insanımızın tahliyesini devletimiz gerçekleştirdi. Bunlar Elazığ'da misafir edildi. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Ahlat'a bin aile yerleştirildi. Yani iskanlı göç var, vatandaşlık var, oturma izni var. Çocuklarımızın eğitimini ise Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığı ile sürekli her yıl, Türkiye Bursları Programı çerçevesinde öğrencilerimizi Türkiye'ye getiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Uçar, son olarak 9 ülkeden 70 kişiyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşturduklarını anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız yine ifade ettiler, 'Biz her zaman Ahıska Türklerin yanındayız, onlarla ilgili bütün çalışmalarda destek veriyoruz.' Allah ondan razı olsun. Hakikaten de biz en büyük ilgi ve alakayı Sayın Cumhurbaşkanımızdan bulduk." ifadesini kullandı.