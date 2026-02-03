Haberler

Irak'ın Duhok kentindeki 9. Duhok Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Irak'ın Duhok kentinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Duhok Kitap Fuarı, 21 yayınevi ve 8 bini aşkın kitapla ziyarete açıldı. Fuar, eğitim kurumlarında okuma kültürünü teşvik etmeyi amaçlıyor.

Irak'ın Duhok kentinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Duhok Kitap Fuarı ziyarete açıldı.

Duhok Üniversitesi'nde açılan fuara bu yıl 21 yayınevi ve kitabevi, 8 bini aşkın kitapla katılıyor.

Duhok Medya ve Yayıncılık Fuarı Sorumlusu Halil Abdulgafur AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın açılışından itibaren yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Okuyucuyu kitaplarla buluşturduklarını söyleyen Abdulgafur, "Amacımız, özellikle eğitim kurumlarında okuma kültürünü teşvik etmek ve okuyucuların yeni kaynaklara ulaşmasını sağlamaktır." dedi.

Fuara katılan yayıncılardan Revan Badi de okuyucuların farklı alanlarda kitaplara ilgi gösterdiğini belirterek, "Okuyucular her alana ilgi gösteriyor, ancak şu anda edebi ve dini konulardaki kitaplara büyük bir talep var." diye konuştu.

Badi, Duhoklu okuyucuların son zamanlarda psikoloji kitaplarına da yöneldiğini kaydederek gelişim ve tarih alnındaki kitapların da bir okuyucu kitlesinin oluştuğunu söyledi.

Bugün açılışı yapılan 9. Duhok Kitap Fuarı 6 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

