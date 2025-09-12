Haberler

Düğünde Zehirlenme: 92 Kişi Hastaneye Başvurdu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir düğün töreninde yedikleri tavuk döner ve pilavdan zehirlenen 10'u çocuk 92 kişi hastanelere başvurdu. Davetliler, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesinde düğünde yedikleri tavuk döner ve pilavdan zehirlenen 10'u çocuk 92 kişi hastanelere başvurdu.

Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesi'nde açık havada gerçekleştirilen bir düğün töreninde dağıtılan tavuk döner ve pilavdan yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi, kusma şikayeti olan 10'u çocuk 92 kişi, Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Büyük bölümü kendi araçlarıyla, bir bölümü de ambulanslarla hastanelere kaldırılan vatandaşların çoğu yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN /ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
