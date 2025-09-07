Düğünde Tavuklu Pilav Yedikten Sonra 21 Kişi Hastaneye Başvurdu

Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav sonrasında mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile 21 kişi hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan davetliler üzerinde soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde düğünde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi, hastaneye başvurdu.

İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir düğünün ardından saat 01.00 sıralarında davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Bir süre sonra davetlilerden bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 21 kişi, İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
