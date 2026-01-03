Haberler

Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, düğün salonunda panik yarattı. Davetlilerin depreme yakalandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

DEPREME DÜĞÜN SALONUNDA YAKALANDILAR

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depreme düğün salonunda yakalanan davetliler kısa süreli panik yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde depremi hisseden kişinin panikle çevresini uyardığı anlar yer aldı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Bursa'da boş arazide terkedilmiş bebek bulundu

Boş araziden gelen ses, ekipleri alarma geçirdi
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi