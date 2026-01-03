Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, düğün salonunda panik yarattı. Davetlilerin depreme yakalandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
DEPREME DÜĞÜN SALONUNDA YAKALANDILAR
Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depreme düğün salonunda yakalanan davetliler kısa süreli panik yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde depremi hisseden kişinin panikle çevresini uyardığı anlar yer aldı.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel