Düğün Konvoyunda Trafik Kazası: İki Yaralı

Düğün Konvoyunda Trafik Kazası: İki Yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde bir düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araç takla attı ve yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin A. idaresindeki 34 GT 3488 plakalı otomobil, Hışır Yolu Kavşağı'nda düğün konvoyunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Hatice A. araç içinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun
