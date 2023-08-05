Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sivas-Kayseri karayolu Dörtyol Kavşağı'nda düğün konvoyunda yer alan O.T. idaresindeki BR 627 JG plakalı gurbetçi aileye ait BMW marka cip karayoluna çıkmak isterken Kayseri istikametinden gelen 58 ACC 199 plakalı mermer yüklü Mercedes marka tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip hurdaya döndü. Cipte bulunan H.N.T., H.M.T., M.A. ve O.T yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.