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Kayseri'de Düğün Konvoyundaki Korkunç Kaza: 29 Yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu Hayatını Kaybetti, 7 Aylık Bebeği ve 2 Kişi Yaralandı

Kayseri'de Düğün Konvoyundaki Korkunç Kaza: 29 Yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu Hayatını Kaybetti, 7 Aylık Bebeği ve 2 Kişi Yaralandı
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Kayseri'de düğün konvoyunda seyreden otomobilin bariyerlere çarpması sonucu Sultan Yazıcıoğlu (29) hayatını kaybetti, 7 aylık bebeği ve 2 kişi yaralandı. Yazıcıoğlu, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

KAYSERİ'de düğün konvoyundaki otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kazada hayatını kaybeden Sultan Yazıcıoğlu (29) toprağa verildi. Yazıcıoğlu'nun 7 aylık bebeğinin de olduğu 3 yaralının tedavileri sürüyor.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de meydana geldi. Burhan Yazıcıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 38 HDY 652 plakalı otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Sultan Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yazıcıoğlu'nun 7 aylık bebeği A.Y. ile N.Y. ve H.C. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sultan Yazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Cenazeye Yazıcıoğlu'nun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sultan Yazıcıoğlu, kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan kazada yaralanan Yazıcıoğlu'nun 7 aylık bebeği ve diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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