Dudullu'da 4 katlı iş yeri alev alev yandı

İSTANBUL - Ümraniye İlçesi'de 4 katlı işyerinde elektrik kaçağından yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı etkisi altına alırken. Yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Olay, İstanbul Ümraniye ilçesi'nin aşağı Dudullu Mahallesi, Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda saat 17.00 sıralarında yaşandı. 4 katlı binanın girişindeki tabelacı dükkanında yangın çıktı. İddiaya göre kaynak makinesinden çıkan bir kıvılcım tinerin üzerine düşmesi üzerine yangın çıktı. Yangın önce işyerinin alt katında başladı, büyüyerek binadaki diğer işyerlerine de sıçradı. Çevredeki insanlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye'nin 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yanan 4 katlı işyerinde çalışan Mustafa Yıldız, "Olay tabelacının tinerine bir tane kaynak kıvılcımı sıcramış ve ondan kaynaklandı. İtfaiye'yi aradık. Ama yangın iki cephede birden oldu. 3 tane itfaiye ön tarafa geçti. İçeride patlayıcı maddeler var. Süngerler yanıyor şu anda binada sadece maddi hasar var" dedi.

Yangına tanıklık eden Faruk Bozkurt," Pencerede alevler vardı. İtfaiye geldi ön tarafa müdahale etti. Bizim üstümüzde tabelacı var ve onun üstünde konfeksiyon var. Tabelacının olduğu yer yandı. Büyük ihtimalle kimyasal madde yandı" dedi.