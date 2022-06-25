Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen Konya'da bulunan Düden Gölü'ndeki allı turnalar görsel şölen oluşturdu. Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen KONYA - Konya'da bulunan Düden Gölü'ndeki allı turnalar görsel şölen oluşturdu. Konya'nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, yüzlerce çeşit kuşa konaklama, barınma ve ev sahipliği yapan, 1992 yılında da sit alanı olarak korunmaya başlanan 860 kilometrekare alana sahip kuş cenneti Düden Gölü'nde yoğun yağışlı geçen kış mevsiminin ardından su seviyesi yükseldi. Kuşların yaşam alanı olan Düden Gölü'ne gelen flamingolar da havadan görüntülendi. Allı turnaların Düden Gölü üzerindeki görüntüleri adeta görsel şölen oluşturdu. Düden Gölü, allı turna, kılıçgaga, Macar ördeği, büyük cılıbıt, dikkuyruk, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi yüzlerce kuş türünü barındırıyor. İhlas Haber Ajansı / Güncel Düden Gölü Konya Kulu su Güncel Haberler

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