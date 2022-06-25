Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen Konya'da bulunan Düden Gölü'ndeki allı turnalar görsel şölen oluşturdu.

Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen

KONYA - Konya'da bulunan Düden Gölü'ndeki allı turnalar görsel şölen oluşturdu.

Konya'nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, yüzlerce çeşit kuşa konaklama, barınma ve ev sahipliği yapan, 1992 yılında da sit alanı olarak korunmaya başlanan 860 kilometrekare alana sahip kuş cenneti Düden Gölü'nde yoğun yağışlı geçen kış mevsiminin ardından su seviyesi yükseldi. Kuşların yaşam alanı olan Düden Gölü'ne gelen flamingolar da havadan görüntülendi. Allı turnaların Düden Gölü üzerindeki görüntüleri adeta görsel şölen oluşturdu.

Düden Gölü, allı turna, kılıçgaga, Macar ördeği, büyük cılıbıt, dikkuyruk, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi yüzlerce kuş türünü barındırıyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Düden Gölü Konya Kulu su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title