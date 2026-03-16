Dubai Uluslararası Havalimanı'nda İha'nın Yol Açtığı Yangın Kontrol Altına Alındı

Dubai Uluslararası Havalimanı'nda İha'nın Yol Açtığı Yangın Kontrol Altına Alındı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bir insansız hava aracı (İHA) yangına neden oldu. Olayda yaralanan kimse olmaması üzerine uçuşlar geçici olarak durduruldu. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

DUBAİ, 16 Mart (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarına düşen bir insansız hava aracının (İHA) neden olduğu yangın kontrol altına alındı.

Yerel yetkililerden pazartesi günü yapılan açıklamada, olayda yaralanan kimse olmadığı, ancak yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla uçuşların geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Yetkililer, havalimanı yakınlarına düşen bir İHA'nın, bir akaryakıt deposunda yangına yol açtığını kaydetti. Dubai Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada yangının başarıyla kontrol altına alındığı bildirildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmasından bu yana Körfez ülkeleri, arka arkaya füze ve İHA saldırılarının hedefi haline geldi. BAE ise şu ana kadar 1.500'den fazla İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Xinhua
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Kaymakamlıkta silah sesleri! Özel harekat devrede
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Haberler.com
500

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı

Savaş sürerken ABD ve İsrail'e ağır darbe! Yüzlerce kişiyi yakaladılar
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama

Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Türkiye'nin dev şirketi resmen iflas etti

Türkiye'nin dev şirketi iflas etti
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Gençlerin bulunduğu otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Gençlerin bulunduğu otomobilden sadece demir yığını kaldı