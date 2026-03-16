Dubai Uluslararası Havalimanı'nda İha'nın Yol Açtığı Yangın Kontrol Altına Alındı

DUBAİ, 16 Mart (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarına düşen bir insansız hava aracının (İHA) neden olduğu yangın kontrol altına alındı.

Yerel yetkililerden pazartesi günü yapılan açıklamada, olayda yaralanan kimse olmadığı, ancak yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla uçuşların geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Yetkililer, havalimanı yakınlarına düşen bir İHA'nın, bir akaryakıt deposunda yangına yol açtığını kaydetti. Dubai Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada yangının başarıyla kontrol altına alındığı bildirildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmasından bu yana Körfez ülkeleri, arka arkaya füze ve İHA saldırılarının hedefi haline geldi. BAE ise şu ana kadar 1.500'den fazla İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.

