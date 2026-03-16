Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

Uluslararası Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracı (İHA) nedeniyle çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Dubai Havalimanı'ndaki yangına ilişkin bilgi verdi.

"Sivil savunma ekipleri tarafından yakıt depolarındaki yangının söndürüldüğü" belirtilen açıklamada, soğutma işlemlerine devam edildiği aktarıldı."

Medya Ofisi, gece saatlerinde Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA kaynaklı yangın nedeniyle tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

BAE resmi ajansı WAM'da yayımlanan haberde ise Dubai Uluslararası Havalimanı'nda geçici olarak askıya alınan uçuşların, bazı destinasyonlara kademeli şekilde yeniden başlatıldığı belirtilmişti.