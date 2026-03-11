Dubai Uluslararası Havalimanı Yakınlarına İha Düştü: 4 Yaralı

DUBAİ, 11 Mart (Xinhua) -- Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarına iki adet insansız hava aracının (İHA) düşmesi nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Dubai Medya Ofisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada, olayda iki Gana vatandaşı ve bir Bangladeş vatandaşının hafif, bir Hindistan vatandaşınınsa orta derecede yaralandığı bildirildi.

Havalimanının normal şekilde çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua