Bae: Düşürülen İha'nın Şarapnel Parçaları Burj Al Arab'ın Dış Cephesinde Yangına Yol Açtı

DUBAİ, 1 Mart (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri, bir insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini ve düşen şarapnel parçalarının Dubai'nin simge yapılarından Burj Al Arab Oteli'nin dış cephesinde sınırlı bir yangına yol açtığını duyurdu.

Dubai Medya Ofisi ise sivil savunma ekiplerinin olaya müdahale ederek yangını kontrol altına aldığını ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua