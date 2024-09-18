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Duayen Ressam Mustafa Ayaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Duayen Ressam Mustafa Ayaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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86 yaşında hayatını kaybeden ressam Mustafa Ayaz, Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Sanat dünyasından birçok meslektaşı ve ailesi Ayaz'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün 86 yaşında hayatını kaybeden duayen ressam Mustafa Ayaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Ayaz için Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Ayaz'ın cenazesi, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, sanatçının ailesi, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda meslektaşı katıldı.

Resme adanan ömür

Trabzon'un Çaykara ilçesi Kabataş köyünde 1938'de doğan Mustafa Ayaz'ın çocukluğu, yoksulluk ve hastalıklarla geçtiğinden ilkokula 10 yaşında başladı. 1953'te Erzurum Pulur Köy Enstitüsü ortaokul son sınıfta resim yeteneğiyle hocalarının dikkatini çeken Ayaz, İstanbul Çapa Öğretmen Okulu resim bölümü sınavlarını kazandı.

Mezuniyetinin ardından bir yıl ilkokul öğretmenliği yapan Ayaz, 1960'ta Gazi Eğitim Enstitüsünün resim bölümüne girdi ve buradan 1963'te mezun oldu. Ayaz, sonrasında 3 yıl Çorum'da resim öğretmenliği ve atölye şefliği yaptı.

1966'da Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümü asistanlık sınavını kazanan ve 1984 yılına kadar burada resim hocalığı yapan Mustafa Ayaz, 1984'te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçti ve 1987'de emekli oldu.

Ayaz, 1988'den beri kendi atölyesinde resim sanatını sürdürerek, yurt içinde 60'ı aşkın kişisel sergi açtı ve 19 ödül kazandı.

Sanatçı, Hindistan, Kuveyt, Mısır, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Belçika, Fransa, ABD, İngiltere, Cezayir ve Almanya gibi pek çok ülkede karma sergi ve bienallere katıldı. Mustafa Ayaz'ın 400'den fazla eseri yabancı ülke koleksiyonlarında, 4 bine yakını da yerli koleksiyonlarda bulunuyor.

Ankara'nın Balgat semtinde 2007'de kurduğu Mustafa Ayaz Müzesi'nde sanatçının 1960-2020 yıllarında yaptığı eserleri sergileniyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

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