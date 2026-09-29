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DT, 76 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ali Hürol için taziye mesajı yayımladı

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 76 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Ali Hürol için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada sanat camiasına ve yakınlarına başsağlığı dilenirken, cenazenin yarın Kuşadası'nda defnedileceği bildirildi.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, 76 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Ali Hürol için taziye mesajı yayımladı.

DT'den yapılan açıklamada, Türk tiyatrosuna uzun yıllar hizmet veren, Devlet Tiyatrolarının emekli başrejisörlerinden usta oyuncu ve rejisör Ali Hürol'u 76 yaşında kaybetmenin üzüntüsünün yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1950 yılında dünyaya gelen Ali Hürol, Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun olarak başladığı sanat yolculuğunu, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve rejisör olarak sürdürdü. Yıllar boyunca sahnelediği eserler ve tiyatro sanatına kattığı değerle kurumumuzun sanat belleğinde önemli bir yer edindi. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra televizyon dizilerinde rol alan ve seslendirme sanatçısı olarak da mikrofon başına geçen Hürol, sanat hayatımızın çok yönlü isimlerinden biri oldu. Ali Hürol'u saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sanat camiamıza, Devlet Tiyatroları ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, hatırası daim olsun."

Hürol'un cenazesinin yarın Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Hacı Ferit Demirel Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İkinci Yeniköy Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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