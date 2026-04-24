DSÖ'ye göre İsrail'in saldırdığı Gazze'de sağlık sektörüne verilen hasar 1,4 milyar dolar civarında

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde Van de Weerdt, İsrail'in saldırdığı Gazze'de sadece sağlık sektöründeki hasarın 1,4 milyar dolar olduğu ve bu sektörün 5 yıl içinde iyileşmesi için toplamda 10 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Weerdt, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki yıkımın korkunç boyutuna işaret eden Weerdt, buna canlı tanık olmanın daha etkileyici olduğunu söyledi.

Weerdt, " Gazze'deki ailelerin çoğu, en temel ihtiyaçları için insani yardıma bağımlı olarak molozların ortasında çadırlarda yaşıyor ve yerinden edilmiş durumda. Ateşkese rağmen hava saldırıları, bombardıman ve silah sesleri devam ediyor. Bu durum, verilen güvenlik güvencelerine rağmen Gazze'nin hala güvensiz olduğunun çarpıcı bir hatırlatıcısı." dedi.

Gazze'de yıkımın ve insanların direncinin, kararlılığın yan yana olduğuna işaret eden Weerdt, bu duruma 30 yılı aşkın insani yardım çalışmalarında hiç tanık olmadığını söyledi.

Weerdt, " ( Gazze Şeridi'nde) Sadece sağlık sektöründeki hasarın 1,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi gibi büyük hastanelerden sağlık ocaklarına, kliniklere, eczanelere ve laboratuvarlara kadar 1800'den fazla sağlık tesisi kısmen veya tamamen yıkıldı. Gazze'deki sağlık sektörünün 5 yıl içinde toplam iyileşme ihtiyacının 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor." diye konuştu.

"Laboratuvar ekipman ve malzemelerinin gecikmeden Gazze'ye girmesi gerekiyor"

Gazze'deki yıkımın sadece sağlık sistemini mahvetmediğine dikkati çeken Weerdt, insanların yaşadığı "kabul edilemeyecek" bir ortamda hayatını sürdürdüğüne işaret etti.

Weerdt, ailelerin, enkazla çevrili, su ve sanitasyon hizmetlerine sınırlı erişime sahip, aşırı kalabalık çadırlarda ve derme çatma barınaklarda yaşadığını belirtti.

Gazze'de acil olarak ihtiyaç duyulan şeyler olduğunu söyleyen Weerdt, "Daha iyi hastalık gözetimi sağlamak ve Gazze'deki insanları etkileyen hastalıkları ve durumları anlamak için laboratuvar ekipman ve malzemelerinin gecikmeden Gazze'ye girmesi gerekiyor. Gazze'deki enkazın kaldırılması, su ve sanitasyon altyapısının onarılması ve atıkların yönetilmesi elbette gerekiyor." dedi.