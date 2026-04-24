DSÖ'ye göre İsrail'in saldırdığı Gazze'de sağlık sektörüne verilen hasar 1,4 milyar dolar civarında

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde Van de Weerdt, İsrail'in saldırdığı Gazze'de sadece sağlık sektöründeki hasarın 1,4 milyar dolar olduğu ve bu sektörün 5 yıl içinde iyileşmesi için toplamda 10 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Weerdt, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki yıkımın korkunç boyutuna işaret eden Weerdt, buna canlı tanık olmanın daha etkileyici olduğunu söyledi.

Weerdt, " Gazze'deki ailelerin çoğu, en temel ihtiyaçları için insani yardıma bağımlı olarak molozların ortasında çadırlarda yaşıyor ve yerinden edilmiş durumda. Ateşkese rağmen hava saldırıları, bombardıman ve silah sesleri devam ediyor. Bu durum, verilen güvenlik güvencelerine rağmen Gazze'nin hala güvensiz olduğunun çarpıcı bir hatırlatıcısı." dedi.

Gazze'de yıkımın ve insanların direncinin, kararlılığın yan yana olduğuna işaret eden Weerdt, bu duruma 30 yılı aşkın insani yardım çalışmalarında hiç tanık olmadığını söyledi.

Weerdt, " ( Gazze Şeridi'nde) Sadece sağlık sektöründeki hasarın 1,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi gibi büyük hastanelerden sağlık ocaklarına, kliniklere, eczanelere ve laboratuvarlara kadar 1800'den fazla sağlık tesisi kısmen veya tamamen yıkıldı. Gazze'deki sağlık sektörünün 5 yıl içinde toplam iyileşme ihtiyacının 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor." diye konuştu.

"Laboratuvar ekipman ve malzemelerinin gecikmeden Gazze'ye girmesi gerekiyor"

Gazze'deki yıkımın sadece sağlık sistemini mahvetmediğine dikkati çeken Weerdt, insanların yaşadığı "kabul edilemeyecek" bir ortamda hayatını sürdürdüğüne işaret etti.

Weerdt, ailelerin, enkazla çevrili, su ve sanitasyon hizmetlerine sınırlı erişime sahip, aşırı kalabalık çadırlarda ve derme çatma barınaklarda yaşadığını belirtti.

Gazze'de acil olarak ihtiyaç duyulan şeyler olduğunu söyleyen Weerdt, "Daha iyi hastalık gözetimi sağlamak ve Gazze'deki insanları etkileyen hastalıkları ve durumları anlamak için laboratuvar ekipman ve malzemelerinin gecikmeden Gazze'ye girmesi gerekiyor. Gazze'deki enkazın kaldırılması, su ve sanitasyon altyapısının onarılması ve atıkların yönetilmesi elbette gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti